Donna truffata, due denunce dalla polizia municipale

La polizia locale di Ascoli ha denunciato all’autorità giudiziaria quattro persone per varie tipologie di reati. Procediamo per ordine. Il personale del nucleo operativo sicurezza urbana, a seguito di attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Ascoli, ha individuato e denunciato a piede libero due persone accusate di tentata truffa aggravata nei confronti di una donna ascolana. I colleghi della polizia ambientale, invece, hanno denunciato un cittadino, ai sensi del Testo Unico Ambientale, per aver abbandonato, su area pubblica, materiali derivati da lavorazioni edili. La polizia edilizia ha denunciato all’Autorità giudiziaria un uomo resosi responsabile di abuso edilizio su civile abitazione, realizzando lavori in totale difformità a quanto prescritto dal Testo Unico dell’Edilizia. Gli agenti della polizia locale hanno anche monitorato anche il fenomeno della cosiddetta "movida molesta". In quest’ambito un pubblico esercizio del centro è stato sanzionato per aver svolto trattenimenti musicali senza autorizzazione contravvenendo al piano di zonizzazione del comune di Ascoli.