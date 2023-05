Donne e lavoro, il convegno in via Mare

Donne e lavoro, il Tavolo Permanente per le Pari Opportunità del comune organizza un convegno nella sede di via Mare della Politecnica delle Marche (Univpm). In occasione della Festa dei Lavoratori, il comune di San Benedetto propone una giornata di riflessione sul tema ‘Donne e lavoro: prospettive’, con il supporto del prestigioso ateneo marchigiano. L’iniziativa, nella forma di convegno, si terrà nell’Aula B della sede in Palazzo Vannicola dell’Univpm, giovedì 11 maggio, a partire dalle 15.30, e sarà occasione per esplorare il quadro occupazionale delle donne nel territorio piceno. All’incontro, che sarà presieduto dall’assessore alla cultura Lina Lazzari, parteciperanno diverse realtà operanti nell’ambito delle pari opportunità e dell’occupazione, tra cui strutture coordinate, associazioni di categoria, sindacati, centri antiviolenza e diversi consiglieri dello stesso Tavolo per le Pari Opportunità; interverranno in veste di relatori Barbara Carassi (Centro per l’Impiego di San Benedetto), Maria Calvaresi (Cgil Ascoli Piceno), Laura Gaspari (associazione On The Road), Paola Petrucci (consigliera di Parità per la provincia di Ascoli Piceno) e Marta Cerioni (Univpm). La riflessione servirà a proporre futuri interventi utili al miglioramento di una realtà complessa e delicata come quella dell’occupazione delle donne in un territorio tra i più sofferenti in Italia a causa di problematiche dell’ambito lavorativo. "Il convegno sarà un’occasione importante – ha detto l’assessore Lina Lazzari - per fare il punto della situazione sulla condizione lavorativa femminile locale, che nel periodo di instabilità economica che stiamo vivendo può vedere rafforzata l’emarginazione femminile rispetto al mondo del lavoro". L’assessore, unitamente al resto dell’amministrazione comunale, coglie l’occasione per ringraziare il magnifico rettore dell’università, Gian Luca Gregori, per la sensibilità dimostrata.