Due donne investite mentre attraversano la strada: avevano appena fatto spesa

Ascoli, 14 settembre 2024 – Due donne sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Ascoli, lungo viale Marconi. Entrambe sono state trasportate d'urgenza in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove i medici stanno monitorando attentamente le loro condizioni.

Le donne, di cui una più giovane e l'altra anziana, avevano appena fatto acquisti in un negozio di corso Vittorio Emanuele Orlando. La più giovane ha aiutato l’anziana a portare le buste della spesa. Stavano attraversando la strada per raggiungere il marciapiede di fronte quando sono state travolte da una Fiat 500, condotta da un'altra donna. La conducente, che proveniva da destra, non ha visto le due pedoni, probabilmente a causa della visuale parzialmente ostruita da un furgone parcheggiato lungo la strada che subito dopo l’accaduto si è allontanato.

I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, valutando la gravità delle ferite e decidendo per il trasferimento in eliambulanza al Trauma Center di Ancona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, mentre la viabilità ha subito forti rallentamenti.