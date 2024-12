Donne molestate anche sul luogo di lavoro. Accordo tra prefettura, Ast, sindacati e imprese

Firmato in Prefettura l’accordo sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro. A firmarlo sono stati il prefetto Sante Copponi, la consigliere di Parità della provincia, Paola Maria Petrucci, e poi Ast, Confindustria, Confcommercio, Cna, Confartigianato e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Lo scopo è quello di tutelare le donne che subiscono violenza; analisi e monitoraggio del fenomeno, coordinare le azioni e cooperazione tra enti pubblici e privati, operanti nello specifico settore. Si tratta anche di attuare percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle località di tutela, nonché di predisporre interventi sul territorio volti a favorire il superamento dei fattori favorenti la violenza ed agevolare l’emersione di tali forme di devianza. Naturalmente lo scopo principale è il contrasto alle molestie e alla violenza oltre che la promozione dei principi di parità di genere nel mondo del lavoro in relazione a occupazione e qualità del lavoro, retribuzione, politiche previdenziali, qualità della vita, salute e sicurezza. L’accordo è aperto ad ulteriori contributi di altre associazioni. Il prefetto Copponi ha espresso viva soddisfazione per la sensibilità e l’impegno dimostrato da tutti i soggetti pubblici e privati che hanno aderito sottoscrivendo l’accordo al quale si darà pronta attuazione con una immediata e costante attività di monitoraggio. "L’iniziativa che ha trovato il consenso del sistema delle imprese, delle organizzazioni sindacali e del vertice della azienda sanitaria territoriale conferma – ha rilevato il Copponi – dimostra ancora una volta che quella di Ascoli è una provincia con un tessuto economico sano".