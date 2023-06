Donne nel mirino degli ex Una denuncia e un arresto

Donne nel mirino dei loro ex. Sono due i casi che coinvolgono donne del Fermano avvenuti in poche ore. A Bologna la Polfer, su attivazione di un’info-operativa proveniente dai carabinieri di Montegranaro, ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di una vittima di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata, emessa dal gip di Fermo. Il destinatario della misura cautelare è un marocchino 45enne con precedenti penali. L’uomo ha avuto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, dai luoghi di residenza e dalle scuole dei figli minori. Inoltre, all’indagato è stato imposto di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima e dai suoi figli minori, nonché il divieto di comunicare con loro o con i loro familiari, attraverso qualsiasi mezzo.

Il secondo caso coinvolge i carabinieri di Montegiorgio che hanno arrestato un romeno di 42 anni per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua vittima. L’arresto è avvenuto a Torre San Patrizio, quando il 42enne si era recato presso l’abitazione dell’ex convivente, cercando di entrarvi contro la volontà della stessa. L’arrestato è stato posto in libertà in attesa del rito direttissimo, su disposizione dell’autorità giudiziaria debitamente informata che ha ritenuto legittimo l’arresto. L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari come aggravamento della misura cautelare già in atto, in relazione ai fatti contestati. I carabinieri ribadiscono il proprio impegno costante nella tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza sessuale, mettendo in campo risorse umane e strumenti investigativi per contrastare tali reati. La protezione delle vittime e il perseguimento dei responsabili sono priorità assolute per l‘Arma.