Dono, Avis e scuola insieme per la solidarietà

Una mattinata all’insegna della cultura del dono e della collaborazione tra volontariato e scuola quella vissuta nell’Auditorium ‘Cesare Cellini’ del Polo Sant’Agostino dove si è svolto il convegno ’Avis: la cultura del dono’, promosso dall’Avis Comunale di Ascoli in collaborazione con l’Istituto Mazzocchi–Umberto I. L’incontro, di carattere scientifico, ha visto la partecipazione di oltre 250 studenti delle classi quarte e quinte dei dieci Istituti Superiori della città, accompagnati dai loro docenti. L’evento ha rappresentato la tappa conclusiva di un importante progetto promosso dall’Avis di Ascoli, destinato a diventare un progetto pilota per l’intera provincia. Obiettivo dell’iniziativa: avvicinare i giovani ai valori della solidarietà e della donazione, costruendo un ponte tra mondo scolastico e associazionismo. Il progetto ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Mazzocchi, che hanno partecipato a un percorso informativo e formativo completo sulla donazione del sangue e sul funzionamento di Avis. Tra i momenti più significativi, la visita al Centro Regionale Sangue di Ancona, dove i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino il percorso che segue ogni donazione. Alcuni di loro sono poi diventati formatori e volontari Avis, portando nelle scuole la cultura del dono.

Durante il convegno, questi giovani testimonial hanno raccontato la loro esperienza, trasmettendo la forza di un gesto semplice ma capace di salvare vite. Soddisfatta la presidente dell’Avis Ascoli, Maria Pia Mancini: "Un evento partecipato e ricco di contenuti – ha ammesso – con interventi di grande valore scientifico e umano, che hanno stimolato riflessioni profonde nei nostri ragazzi. È la dimostrazione concreta che il volontariato può essere un formidabile strumento educativo e di crescita personale. Continueremo a lavorare affinché didattica e volontariato camminino insieme". Un ringraziamento sentito è stato rivolto all’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Massimiliano Brugni, all’Istituto Mazzocchi-Umberto I con il dirigente Nazario D’Amato e le professoresse Nadia Nardini e Arianna Finco e ai delegati Avis: Massimo Lauri (consigliere nazionale), Berardino Lauretani (consigliere provinciale e regionale), Stefano Felice (presidente provinciale). Un grazie speciale anche ai relatori: Giovanna Salvoni (Responsabile Centro Regionale Sangue), Antonio Canzian (Responsabile Centro Trasfusionale di Ascoli e San Benedetto) e Giuseppe Fioravanti (già Direttore Uoc Nefrologia e Dialisi Area Vasta 5), che con i loro interventi hanno arricchito il dibattito.

Valerio Rosa