Il dono di nozze di Ilaria e Simone: “Al posto delle bomboniere un gioco per il parco di Spinetoli”

Ascoli Piceno, 13 maggio 2024 – Una giovane coppia di sposi della cittadina di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno e il sogno di una vita: le nozze. Ma a rendere unico quel giorno – il matrimonio sarà sabato prossimo – sarà (anche) il gesto di gran cuore che la coppia ha voluto fare nei confronti proprio della comunità dove vive: anziché realizzare bomboniere per gli invitati i futuri sposi hanno voluto utilizzare quei soldi per acquistare un nuovo gioco combinato, con scivolo e altalena, da donare al parco di Spinetoli.

Il bel gesto porta la firma di Ilaria Del Gatto e Simone Mozzoni, che sabato convoleranno a nozze, nella chiesa della Madonna dell’Assunta. Ma il dono degli sposi – costato 3300 euro e realizzato dalla ditta Macagi di Macerata – fa già bella mostra di sè al parco Eusebi, una volta campo boario, dove è stato installato da pochi giorni. Quel luogo è stato individuato dagli sposi e dal sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani che come amministrazione si è accollata i costi di montaggio.

Simone, come nasce questa idea di donare la struttura per il gioco?

"La nostra è una bella storia di amore: dopo un lungo periodo di fidanzamento, Ilaria ed io avevamo pensato di sposarci nel 2023, ma poi è nato il nostro piccolo Santiago e abbiamo rinviato il matrimonio. Dopo circa un anno, abbiamo deciso di fare il grande passo e ci siamo organizzati, mettendo sempre al centro il frutto del nostro amore, Santiago. Viviamo in una cittadina abbracciata dalla natura e i bambini sono felicissimi di godere dello splendore del verde, cogliendo qualsiasi occasione per giocare fuori all’aperto e alla luce del sole. Il matrimonio è una bellissima festa, in cui si celebra l’amore, per questo abbiamo deciso di volere condividere la nostra felicità coinvolgendo tutti, ma soprattutto i bambini, che sono proprio il frutto di questo amore. Ogni volta che vedremo giocare i bambini sull’altalena, ripenseremo a quel bel giorno di festa, al nostro matrimonio".

Questo o gesto è un atto di generosità importante, che in una società sempre più egoista acquista un sapore particolare.

"Ci abbiamo pensato molto e speriamo sinceramente che gli invitati apprezzeranno. È un qualcosa di diverso e speriamo sarà gradito anche dai più anziani".

Il regalo è come un intreccio tra l’idea che chi regala ha dell’altro e quello che vuole mostrare o comunicare di se stesso, non trovate?

"‘Quando un bambino gioca il suo gioco riempie l’universo intero’, questa è la frase dalla quale siamo partiti e dalla quale è nata questa idea. I bambini sono il nostro futuro, hanno curiosità e gioia, sta a noi dare gli strumenti, le opportunità e anche i giochi. Noi lo abbiamo fatto per la comunità, per il nostro bambino e per i tanti altri che cresceranno a Spinetoli".

Com’è vivere a Spinetoli?

"Vivere in una piccola realtà è come vivere in una famiglia allargata, dove ci si sente abbracciati e dove si condivide tutto, gioie e dolori. È per questo anche che abbiamo deciso di regalare il gioco per il parco: invece di una bomboniera, per quanto bella, donata a pochi, un gioco è donato a tutti".

E agli invitati cosa sarà dato al posto delle bomboniere?

"Un biglietto con su scritto la frase che ci ha motivato a donare: “Quando un bambino gioca il suo gioco riempie l’universo intero – Simone, Ilaria e Santiago – Gioco donato in occasione del nostro matrimonio. 18 maggio 2024“".