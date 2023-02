"Dopo Carnevale è arrivato il tempo delle riflessioni"

Caro lettore, i tempi dell’anno liturgico sono certamente correlati ai processi e ai tempi del pianeta, con molte ricorrenze che non a caso furono fissate in corrispondenza di festività pagane. La Quaresima segue esattamente la confusione del Carnevale e anche questa non è una coincidenza. Si tratta di un tempo notoriamente ‘austero’, quasi triste e infatti lontano da qualsiasi strumentalizzazione commerciale (al contrario del Natale, per esempio). Tuttavia è un tempo importante, innanzitutto per i cattolici, ovviamente, ma anche per tutti coloro che vogliono interrogarsi sul suo senso più profondo.