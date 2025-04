Dopo dieci anni riapre la strada di Colle Cese

A Castel di Lama è stata riaperta dopo 10 anni di chiusura la strada comunale di contrada Colle Cese. Una notizia attesa non solo dagli automobilisti, ma anche da tante persone, che l’hanno scelta come tragitto per loro passeggiate. Il Comune grazie all’impegno del vice sindaco Marco Mattoni e dell’architetto dell’ufficio tecnico Giovanna Ficcadenti è riuscito ad intercettare fondi gestiti da Anas e del sisma per risistemare la strada che era in condizioni pessime, tanto che era stata interdetta al traffico, con numerosi disagi per gli abitanti. Alcuni pezzi si erano degradati ed erano sprofondati a valle, a causa dell’erosione, un chiaro esempio di dissesto idrogeologico. Già dal 2010 la strada evidenziava chiari problemi di cedimento e percorrerla risultava molto pericoloso, i problemi con il passare degli anni si erano acutizzati e nel 2015 era stata decisa la chiusura non solo al traffico, ma anche al passaggio dei pedoni. Una situazione che aveva creato non pochi problemi agli abitanti, che erano costretti a percorrere molti più chilometri di strada, arrivare a Chiarini per poi collegarsi a via Roma. La strada finalmente è stata riaperta e abbiamo chiesto informazioni al vice sindaco Marco Mattoni. "Sono soddisfatto – dichiara il vice sindaco –, sono state eseguite le necessarie opere di ripristino e messa in sicurezza del tratto di strada. Siamo riusciti ad intercettare un finanziamento di un milione, che ci ha permesso di risistemare il tratto sprofondato, adesso si tratta di ultimare i lavori, sistemare i limiti di velocità di 30 chilometri orari. Nel frattempo stiamo lavorando per altri progetti, che potrebbero ottenere dei finanziamenti riguardo il dissesto idrogeologico, si tratta di strade distribuite sul territorio e che collegano i vecchi borghi: via della Scrofa, Fontanelle, dove sarà realizzata una strada bianca, Sette cani e inoltre verranno effettuati interventi a Sambuco, sulla via che collega la fontana e il lavatoio". Maria Grazia Lappa