Dopo i ladri in casa le auto parcheggiate segnate da ignoti

Pochi giorni fa, tre tentati furti in altrettante abitazioni nella frazione di Caselle, poi sventati dagli inquilini che si trovavano in casa proprio in quei terribili momenti. Nelle ultime ore, invece, diversi segni strani trovati raffigurati su diverse macchine e sui muri di alcuni appartamenti nella strada privata delle villette di via Sondrio. A distanza di poco tempo, dunque, nel comune di Maltignano torna l’allarme furti. Secondo alcuni residenti, infatti, tali segni disegnati sulle macchine sarebbero una sorta di appunti da parte di alcuni malintenzionati. Della vicenda, ovviamente, sono state avvisate le forze dell’ordine e gli interessati, ovvero i proprietari delle stesse automobili ‘segnate’, hanno sporto denuncia. "Non sappiamo se possa essere successo in altre zone e se possa essere collegato a qualche altro fatto – spiegano, attraverso i social, alcuni residenti della zona interessata dalla vicenda –. Nel frattempo abbiamo ritenuto giusto fare questa segnalazione anche su Facebook". L’obiettivo, appunto, è quello di tenere alta l’attenzione affinchè non si verifichino altri furti in un territorio, quello maltignanese, che in realtà viene preso di mira dai ladri decisamente troppo spesso.

Matteo Porfiri