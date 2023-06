Dopo il restyling riapre il bar di piazza Garibaldi

Il bar di un piccolo paese a volte può svolgere un ruolo sociale, turistico e di servizio alla comunità, molto importante. E’ quello che accade a Massignano, il paese della terra cotta e dei fischietti, con il suo bellissimo museo e la sua storia. Dopo circa due anni di chiusura, dovuti a una lunga ristrutturazione, riapre il Bar in piazza Garibaldi, che darà sicuramente nuovo slancio alla vita sociale del Borgo, rivitalizzandolo. Si chiama "Massignano Caffè" ed è gestito da Margherita Polidori, che ha trasferito l’attività di famiglia, bar-pizzeria, iniziata nel locale di Viale Rimembranza oltre 60 anni fa, dalla nonna Gina poi passata alla mamma Anna fino a giungere a lei. Margherita diplomata presso l’Istituto Alberghiero di San Benedetto, con indirizzo Cucina, offrirà ai cittadini anche il servizio di tabacchi, valori bollati e pagamento delle bollette. Non mancherà mai la pizza al taglio e da asporto, in particolare quella con le alici (Sardella), la specialità della casa da 60 anni. La location, molto bella e confortevole, è costituita dal locale bar-pizzeria e una terrazza panoramica che spazia sulla vallata. "Massignano Caffè", già attivo, sarà inaugurato ufficialmente domenica prossima.