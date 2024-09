Dopo il successo di ’PiCene’ arrivano le donazioni da 2mila euro

Consegnati i due buoni ScelGo da 2.000 euro ciascuno al presidente Raniero Isopi di Zarepta di Ascoli Piceno e al presidente Fernando Palestini della Caritas Diocesana di San Benedetto. I Fondi sono stati raccolti durante l’evento ’PiCene - A tavola insieme per il territorio’ organizzato dall’Associazione Cuochi del Piceno affiliata fic, con la collaborazione del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze delle Marche, tenutosi ad Offida. All’evento hanno partecipato numerosi chef del territorio che hanno dedicato il loro tempo gratuitamente al progetto itinerante che guarda già al prossimo incontro ad Arquata. Oltre ad avere un importante aspetto solidale gli chef vogliono portare le persone in tutti i comuni della provincia e rafforzare la collaborazione tra tutte le figure della filiera enogastronomica provinciale. Il presidente Simone Curzi ringrazia i dirigenti di ScelGo per l’impegno e tutti gli chef che hanno sostenuto e creduto nel progetto. La serata ha visto la partecipazione di 14 chef professionisti, ognuno dei quali ha contribuito con la propria maestria a creare un’esperienza culinaria unica. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di assaporare un menù creato ad hoc. E, ad accompagnare i piatti, ci sono stati i vini di quattro cantine locali: Velenosi, Ciù Ciù, Illuminati e Cocci Grifoni.