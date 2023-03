Dopo il terremoto, l’incuria Il cimitero è senza pace

Non è bastato il terremoto che ha dato il colpo di grazia al cimitero storico di Santa Maria in Lapide a Montegallo, a peggiorare la situazione è lo stato di incuria in cui versa. Balaustre scardinate, cornicioni fatiscenti, pezzi di intonaco caduti a terra, fili volanti attorcigliati intorno alle croci, fontane chiuse o rotte e per ultimo i cespugli di rose rase al suolo. Questa è la fotografia del cimitero più importante di Montegallo. È la segnalazione dei cittadini, che hanno denunciato la situazione di degrado in cui versa. Le foto sono emblematiche e raccontano a che livello è finito. I cimiteri in questo piccolo lembo di terra, che in passato ha avuto un ruolo importante, hanno assunto sempre un funzione fondamentale, chi ha lasciato il paese da vivo è tornato da morto. Qui riposano non solo i residenti, ma anche persone provenienti da ogni parte del mondo. Il culto per i morti è stato sempre fondamentale per Montegallo, lo testimoniano i fiori freschi lasciati sulle macerie di una cappellina caduta sotto il peso del terremoto. I residenti ci hanno descritto l’incuria diffusa, che ormai da tempo spiegano essere diventata la normalità. Si tratta di una situazione che va avanti da anni, per gli anziani è addirittura impossibile portare fiori sulle tombe dei propri cari, per la strada che inaccessibile. Per non parlare dei cancelli, che ormai non si chiudono più, aperti mattina, sera e notte. "Non ci può essere tutto questo degrado in un cimitero – dichiarano i cittadini – il paese già non c’è più, i borghi intasati dalle impalcature sono diventati inaccessibili e invivibili, qui non arriva più nessuno, non spazza più nessuno, almeno un po’ di decoro per i morti, per la storia che questa paese ha avuto".

Maria Grazia Lappa