Dopo Innocenzi out anche Chicchini Sant’Emidio a caccia del cavaliere

Prima Innocenzi, poi Chicchini. La Quintana perde un altro protagonista e la giostra in notturna del prossimo 8 luglio sta diventando una sorta di Risiko. Mentre Porta Solestá è riuscita a trovare il cavaliere cui affidare la lancia al posto del campione sospeso dalla Fise, ovvero il 22enne Tommaso Finestra (che ieri sera ha già effettuato una sessione di test allo Squarcia e che verrà ufficializzato nelle prossime ore), per il sestiere di Sant’Emidio la situazione è decisamente più complessa. Pierluigi Chicchini, a seguito della caduta avvenuta venerdì sera alle prove cronometrate, mentre percorreva la curva del Cassero in sella al purosangue Sochi Tango, ha riportato la frattura della clavicola e ieri è stato sottoposto ad ulteriori visite all’ospedale di Perugia. Il cavaliere di Foligno, a questo punto, rischia di saltare anche la giostra di casa, quella di settembre, oltre alle due Quintane di Ascoli. Il direttivo guidato da Mariangela Gasparrini starebbe vagliando alcune ipotesi. In un primo momento si era pensaro al possibile ritorno dell’esperto Enrico Giusti, che ad Ascoli ha già corso diverse volte sia per i colori rossoverdi che per Porta Solestá. Con il sestiere di Sant’Emidio, Giusti gareggiò nelle due giostre del 2017 e in quella di luglio 2018, per poi lasciare posto a Riccardo Raponi. Il 47enne aretino ha a disposizione ’Con il cuore’, un cavallo forte, in sella al quale fece un figurone Nicholas Lionetti della Piazzarola proprio due anni fa. Ma l’idea del suo ritorno non piacerebbe al comitato. Le alternative, per i rossoverdi, sono poche e probabilmente si punterà su un giovanissimo. A cominciare da Davide Dimarti, che ha solo 18 anni e che è la riserva di Chicchini. Ma qualche nome potrebbe arrivare da Foligno. Nelle prossime ore, comunque, verranno sciolti gli ultimi dubbi.

Nel frattempo, fioccano le polemiche dopo le prove di venerdì sera, che la commissione veterinaria aveva deciso di annullare a causa delle pessime condizioni di alcune parti della pista. Nel mirino di alcuni sestieri è finito il team che si occupa della gestione del tracciato, ma a chiarire la situazione è il referente dello stesso gruppo di lavoro, Maurizio Celani. "Il problema è che fino a cinque giorni fa non abbiamo potuto effettuare nessun tipo di lavoro al campo dei giochi, per colpa del maltempo – spiega Celani –. Non è stato possibile, quindi, svolgere interventi di routine che però erano indispensabili. Il campo aveva subito forte allagamento a ridosso della curva del Cassero e si era formata una depressione per una trentina di metri. Non c’era aderenza. Melosso è stato intelligente a non rischiare, mentre Chicchini si sentiva di poter spingere. Proprio in quel momento stavamo valutando la possibilità di sospendere la sessione ma non abbiamo fatto in tempo perché il cavaliere era giá in pista. Peccato, ma è stato un concatenarsi di varie situazioni". Probabilmente le prove cronometrate verranno recuperate mercoledì sera.

Matteo Porfiri