Dopo l’incendio, un incubo Quasi cinque anni infernali

Dalla notte del 23 agosto del 2018, quando un camion andò a fuoco nella galleria ’Castello’ di Grottammare, l’Autostrada A14, nel tratto marchigiano e abruzzese non è stata più la stessa. A questo evento, che comportò disagi a non finire per la chiusura del tunnel, fece seguito il sequestro dei bordo ponte per opera della Procura di Avellino, iniziati nel maggio del 2019 e poi continuati per mesi a seguire, quindi i lavori imposti dall’Europa per la messa a norma delle gallerie. Un disastro per la viabilità, dovuto ai rallentamenti, alle chiusure, agli scambi di carreggiata e conseguenti incolonnamenti che sono costati la vita, negli ultimi due anni, a 5 autotrasportatori. Procediamo per ordine. La sera del 23 agosto 2018, intorno alle 22, vi fu l’inferno di fuoco nella galleria Castello di Grottammare, dove un camion, in transito sulla carreggiata sud, prese improvvisamente fuoco. Il conducente riuscì miracolosamente ad abbandonare la cabina prima che fosse avvolta dalle fiamme che procurarono danni molto gravi nel tunnel, rimasto chiuso per mesi. I disagi si fecero sentire in modo pesante, tanto che il 26 dicembre del 2019, dopo un’estate disastrosa per la viabilità con turisti costretti a ore ed ore di via Crucis tra...