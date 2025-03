Dopo mesi di attesa è stato sistemato il piccolo ponte di legno

Finalmente dopo mesi di polemiche, il piccolo ponte in legno, che attraversa il torrente Rio Secco, che collega la frazione di Villa Sant’Antonio di Ascoli al centro commerciale ‘Città delle stelle’, è stato sistemato. Le assi di legno marce sono stati sostituite con delle nuove e adesso si può transitare senza il rischio di inciampare e cadere, sprofondando nel torrente. Da mesi, proprio dalle colonne del nostro giornale si era alzata la protesta dei cittadini, che avevano messo sotto accusa la struttura, sottolineando il grave stato di deterioramento. Per il momento il passaggio è di nuovo garantito con la buona pace di tutti, si spera che presto si proceda anche con la sistemazione delle balaustre in legno, per garantire la massima sicurezza.

m.g.l.