Dopo tre anni ripartono i lavori alla strada San Rustico

Dopo circa tre anni, ieri sono ripresi i lavori di sistemazione della strada provinciale San Rustico che da Ripatransone conduce alla Valtesino. L’Anas ha riaffidato i lavori a una ditta per la conclusione dell’intervento che era stato appaltato a un’azienda che poi ha abbandonato l’opera lasciando parzialmente isolata una comunità. "È stato un percorso burocratico alquanto articolato e complicato, che ho personalmente seguito quotidianamente – afferma il sindaco Alessandro Lucciarini – Venerdì pomeriggio sono stato avvisato dall’ingegner Luca Cerato, dell’Anas, della ripresa dei lavori. Il ringraziamento lo rivolgo esclusivamente a tutti i cittadini, per la pazienza avuta in questo periodo. Da parte mia e dei miei colleghi amministratori continuiamo a garantire l’attenzione sull’esecuzione dei lavori per la rapida riapertura di questa importante arteria di collegamento tra il nostro centro abitato, la vallata e l’intero territorio". Dovevano essere lavori della durata di qualche mese, invece la strada provinciale San Rustico è ancora chiusa. Ci sono state lettere di sollecito del sindaco Lucciarini, incontri con Anas, Provincia e Prefetto e una diffida con richiesta danni agli enti interessati.