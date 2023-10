’Doposcuola’ a Monteprandone, via alle iscrizioni

Nel comune di Monteprandone è possibile iscriversi al servizio di ’doposcuola’ rivolto ai bambini frequentati gli ultimi tre anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del locale Istituto Comprensivo. Si tratta di un servizio socio-educativo ad integrazione dell’attività didattica che prevede varie attività di tipo didattico e ludico. Il servizio, atteso da molte famiglie che lavorano e che hanno difficoltà a seguire i propri figli nello studio a casa, è gratuito e si svolgerà in orario pomeridiano presso il plesso scolastico della secondaria di via Colle Gioioso a Centobuchi, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Il trasporto è a carico delle famiglie. La domanda deve essere presentata esclusivamente online. Sul sito del Comune sono presenti le istruzioni da seguire attentamente per evitare l’inammissibilità al servizio. In base al numero di domande pervenute, il Comune si riserva di organizzare gruppi di studenti con frequenze limitate solo ad alcuni giorni settimanali. Le iscrizioni sono accolte in ordine cronologico di presentazione. Il servizio verrà attivato entro il mese di ottobre.