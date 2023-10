Doposcuola infanzia e primaria. Incontro con le cooperative

Doposcuola, il comune ci riprova. Il vertice di Viale De Gasperi ha convocato, per venerdì mattina, un incontro con le cooperative individuate per la gestione del servizio nelle scuole dell’infanzia e primarie, e i consiglieri comunali: l’obiettivo è capire per quale ragione il doposcuola non sia stato attivato negli Isc Nord e Sud, e vedere se ci siano strade alternative per risolvere l’eventuale problematica, facendo partire il servizio nei comprensori rimasti scoperti. È anche possibile che le famiglie non ne abbiano fatto richiesta in quanto non interessate, oppure, come detto alcuni giorni fa da Luciana Barlocci, Giorgio De Vecchis e Annalisa Marchegiani, per le tariffe impostate. Nel frattempo, comunque, il comune è all’opera per vedere come rendere omogeneo il servizio su tutto il territorio sambenedettese. In tal senso, si stanno studiando delle alternative per agevolare i nuclei familiari nella spesa per il doposcuola.

Tutta la questione saliva agli onori della cronaca a fine estate, quando Barlocci faceva notare, in consiglio comunale, che le tariffe relative al doposcuola erano aumentate: l’aggravio, nello specifico, aveva coinvolto le famiglie che avrebbero usufruito due (45% in più) o tre volte a settimana (59%). Rispetto al passato, la procedura di selezione è stata gestita dal comune: è stato l’ente, infatti, a bandire una co-progettazione per il doposcuola. Le tariffe sarebbero aumentate per adeguarle al salario da corrispondere agli addetti. L’amministrazione ha anche fatto notare, in risposta alla Barlocci, che il doposcuola, negli ultimi 11 anni, è stato presente solo all’Isc Centro, mentre negli altri istituti rappresenta una new entry. Fatto sta che né nelle scuole a nord, né in quelle portodascolane, sono pervenute sufficienti richieste per far partire il servizio, e il fenomeno va studiato, per capire se ci sia, in realtà, un bisogno ‘nascosto’ da parte dei cittadini oppure no. Si prevede un duro confronto: l’assessore Andrea Sanguigni e la consigliera Barlocci, ex compagni di lista, hanno già avuto modo di battibeccare su diversi temi del sociale. Intanto, però, si valuta la possibilità di innestare in riviera un doposcuola ‘inclusivo’: l’idea sotto esame è quella di voucher rilasciati alle famiglie con Isee inferiore ad una certa soglia, che potrebbe essere di 10mila euro. Con questi, chi ne ha bisogno vedrebbe il costo del servizio ridursi notevolmente. La novità, però, potrebbe partire solo dal prossimo anno scolastico.

Giuseppe Di Marco