’Doppia coppia’ la commedia di Giovannozzi

Come da tradizione, il giorno dopo il Ferragosto Fermano, la compagnia Firmum andrà in scena nella splendida cornice di Villa Vitali di Fermo con la nuova commedia ‘Doppia Coppia (boh speremo vene..)’, commedia brillante in due atti, liberamente tratta dall’omonima opera di Luca Giacomozzi. Il regista Massimiliano Vallesi ci dice che Guy de Maupassant sul viaggio scriveva: "il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno". Le situazioni attraverso le quali si sviluppa la commedia, raccontate dai personaggi intorno ad un loro viaggio, rappresentano una verità diversa,Prezzo del biglietto € 10 (bambini fino a 10 anni, ingresso gratuito). La prevendita sarà presso il Bar Primavera – Fermo – tel. 3383841542.