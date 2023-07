Doppia data per Fresu Dal bandoneon a Cuba

I due appuntamenti del Sant’Elpidio Jazz Festival in programma stasera in Piazza Matteotti, e di Jazz di Marca, domani a Monte San Pietrangeli (chiostro di San Francesco), sono accomunati dalla presenza del noto trombettista sardo, Paolo Fresu che, nel primo concerto si esibisce con il bandoneonista fermano Daniele Di Bonaventura mentre domani sera, lo farà col pianista cubano Omar Sosa. "Sono venuto diverse volte a Sant’Elpidio a Mare in quella splendida piazza" dice Fresu che, a proposito del concerto di stasera presentato dal direttore artistico, Alessandro Andolfi, come ‘Jazz to children, Musica per tutti da 0 a 100 anni’, anticipa: "Si tratterà di un gioco musicale. Io e Daniele (Di Bonaventura, ndr) suoniamo insieme da tantissimi anni per cui riusciamo a proporre un repertorio molto elastico e ci divertiamo noi per primi a farlo". Gli fa eco Di Bonaventura: "Abbiamo fatto concerti a tema in ogni dove e il nostro repertorio è così versatile che possiamo spaziare su tutto. Cerchiamo di contestualizzarlo e nella bella piazza di Sant’Elpidio a Mare, potrà pure esserci qualche sorpresa, d’altronde, con Paolo siamo talmente imprevedibili che decidiamo cosa proporre anche sul momento". E, a proposito del ‘Jazz to children’ "noi facciamo sempre jazz da 0 a 100 anni – chiarisce il bandoneonista –. Il jazz è l’unica forma musicale che può approcciare qualsiasi tipo di repertorio e farlo suo, può attingere a ogni genere musicale, non ha nessun pregiudizio verso altre musiche e le filtra secondo il musicista che le esegue". Domani, a Monte San Pietrangeli, in occasione del centenario della locale banda cittadina, Fresu si esibisce con un amico di lunga data, Omar Sosa, ricreando una delle formazioni più amate in Italia e all’estero: "Collaboriamo da oltre 20 anni e più che un concerto, oserei dire che si tratterà di uno spettacolo ispirato al cibo e al legame tra cucina e musica". Note che diventano cibo per l’anima. "Viaggiamo molto – spiega Fresu – e ogni luogo ha una sua storia, il suo cibo così abbiamo intitolato ‘Food’ il nuovo progetto discografico".

Il pubblico si troverà a vivere un viaggio fatto di improvvisazioni, di suoni singolari delle posate o delle voci di cuochi che raccontano ricette popolari, il tutto condito dall’intesa perfetta tra i due musicisti. Inizio concerti, ore 21,30. Biglietto: 22 euro (20 euro se acquistati per entrambi i concerti). Info: 071 2072439, amatmarche.net.

Marisa Colibazzi