Doppia donazione all’Uici dal Lions e dai commercialisti

Due importanti donazioni hanno visto quali destinatari l’Officina dei Sensi-Ets e l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ascoli e Fermo. Il club Lions host di Ascoli, presieduto da Francesco Viscione, e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili presieduto da Daniele Gibellieri, hanno consegnato nelle mani del direttore dell’Officina dei Sensi, Mirco Fava, il ricavato delle proprie cene natalizie, nel corso delle quali c’è stato spazio alla solidarietà. Le donazioni sono state consegnate nella sede dell’Officina dei Sensi in via Niccolò Copernico, e per l’ordine dei dottori commercialisti sono intervenuti il vice presidente Alessandra Fazi, il tesoriere Massimiliano Filiaggi e i consiglieri Alba Sansoni e Giacomo Galli. "Siamo molto felici di queste donazioni– dice Mirco Fava, direttore dell’Officina dei Sensi – che confermano la vicinanza di queste associazioni alle finalità dei nostri progetti, ma soprattutto conferma il grande clima di solidarietà e l’interesse che suscita in tutti l’Officina dei Sensi per le varie iniziative che con grande sacrificio stiamo portando avanti da tempo".