Doppia giornata in cantina

Il 28 e 29 luglio ad Offida tornano gli appuntamenti direttamente in cantina e negli showroom aderenti. Dalle 17 si potranno degustare i migliori vini delle aziende di Offida, che aderiscono all’iniziativa. L’appuntamento offre amore per la terra, il piacere dell’ospitalità, la passione per il vino abbinato ad ottimo cibo. Un’occasione per trascorrere un fine settimana, dopo una giornata al mare, nella frescura delle dolci colline offidane. All’iniziativa parteciperanno: Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, San Giovanni con Fior di Farina e ristorante La Botte, agriturismo ‘Il Chierico’, cantina San Filippo con il ristorante La Mattra, cantina Fabio Mencerù, cantina Az Tavio con cucinasnob, cantina Tenuta La Riserva, Cantina Villa Pigna. Info e prenotazione sono obbligatorie direttamente in cantina.