Doppia giornata su Don Milani

Un momento formativo per docenti e cittadinanza sulla figura di Don Milani e un incontro con gli studenti del liceo ‘Orsini-Licini’ e della secondaria D’Azeglio. L’iniziativa, organizzata dall’Isc ‘Ascoli centro-D’Azeglio’, è in programma domani e sabato, nell’ambito del programma di formazione dell’anno scolastico. Al centro dell’incontro il racconto/saggio ‘La scuola più bella che c’è: Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi’. L’autore, Francesco Niccolini, interverrà domani, alle 16.30, all’aula magna del liceo scientifico ‘Orsini’, per approfondire gli aspetti della vita e soprattutto dell’azione di Lorenzo Milani e i tanti motivi che rendono il suo messaggio di grande attualità. Quindi, sabato, alle 10, incontrerà gli studenti del liceo e della scuola secondaria D’Azeglio che, nei giorni precedenti, avranno avuto modo di leggere pagine del saggio e conoscere di più la figura del sacerdote maestro di Barbiana.