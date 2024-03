Doppia rapina in riviera. E’ stata identificata la banda

I malviventi che nel 2022 rapinarono la Bper di Grottammare e la Banca di Bari a San Benedetto, sono stati identificati e arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Ascoli e del nucleo operativo di Osimo, su ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Ancona. Nell’ambito dell’inchiesta è finito dietro le sbarre un 53enne del luogo accusato di quattro rapine in banca, mentre 4 complici sono stati denunciati in stato di libertà. Si è trattato di una complessa indagine che ha preso le mosse da una rapina ai danni di una banca di Camerano messa a segno da due banditi con volto coperto. Poco dopo un’analoga impresa criminosa fu compiuta in una banca in provincia di Terni. I militari dell’arma riuscirono a identificare un rapinatore e due complici. In seguito i carabinieri di Ascoli sono riusciti a dimostrare che la banda aveva compiuto due rapine anche nel territorio Piceno. La prima nel mese di ottobre ai danni della Bper in via Galilei a Grottammare. Due malviventi, con casco da motociclista in testa, intorno alle 14,45 entrarono in banca da una porta laterale proprio nel momento in cui gli impiegati stavano caricando la macchina del bancomat La seconda rapina il 28 novembre, un mese dopo, ai danni della Banca Popolare di Bari in via Puglia a San Benedetto. Tre malviventi piombarono alle spalle dei dipendenti mentre stavano caricando la macchina del Bancomat, impossessandosi di oltre 140 mila euro. Quando ormai pensavano di averla fatta franca è arrivato il provvedimento del Tribunale.

ma. ie.