Doppia rata in 15 giorni, rabbia ambulanti

Bufera tra gli ambulanti del mercato di San Benedetto. Dopo le tensioni che avevano già portato la categoria a rivolgersi al Prefetto, ora si aggiunge un nuovo problema: la richiesta del pagamento pressoché immediato di due rate trimestrali relative alla tassa di occupazione del suolo pubblico. I commercianti hanno infatti ricevuto i bollettini per il primo semestre 2025, ma con una scadenza ravvicinata che mette in difficoltà molti operatori. Il Comune richiede che entrambi i versamenti (si tratta del primo e del secondo trimestre di quest’anno) vengano effettuati nell’arco di quindici giorni, con scadenze fissate al 15 e al 31 marzo. Il primo pagamento, in realtà, sarebbe dovuto avvenire a gennaio, ma un problema tecnico ha ritardato l’invio dei bollettini, causando ora questa sovrapposizione. Dall’amministrazione confermano il disguido ma sottolineano anche che si tratta di somme comunque dovute. Ma la richiesta ha sollevato l’indignazione degli ambulanti che si dicono già provati dalle difficoltà economiche del settore. "Da questa mattina il mio telefono non fa altro che suonare – dichiara Domenico Fiorinelli, delegato Ana Ugl di San Benedetto – perché tutti si sono visti recapitare queste richieste di pagamento da saldare nel giro di poche settimane. Così non va bene".

Il problema, tuttavia, non si esaurisce qui. Lo scorso anno, lo stesso Fiorinelli e Marrigo Rosato, segretario nazionale di Ana Ugl, avevano già denunciato l’errata applicazione della tariffa al Prefetto di Ascoli. Secondo la categoria, il Comune non starebbe rispettando la normativa vigente, in particolare la Legge 160/2019 e le risoluzioni del Ministero dell’Economia, che prevedono riduzioni fino al 40% per i mercati settimanali. Gli ambulanti chiedono quindi un intervento immediato per correggere gli avvisi di pagamento, sospendere le richieste attuali e rimborsare eventuali somme versate erroneamente. Inoltre, sollecitano il Prefetto a monitorare l’applicazione delle norme, affinché la legge venga rispettata.

Fiorinelli sottolinea l’importanza del mercato per la città e il territorio: "È vero che il settore è in crisi e che manca il ricambio generazionale. Ma il Comune dovrebbe fare qualcosa per salvaguardare questa ricchezza, perché il mercato di San Benedetto è uno dei più grandi delle Marche. Non chiediamo né sconti né favori, ma solo di essere trattati equamente e con i fatti, non con le parole".

