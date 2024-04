Doppia serata con Pannofino. Al Concordia c’è ’Chi è io?’

Prosegue martedì 16 e mercoledì 17 aprile, con Francesco Pannofino in ’Chi è io?’, scritto e diretto da Angelo Longoni e interpretato con Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino, la stagione teatrale del Teatro Concordia, promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto e dall’Amat, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno del Bim Tronto. ’Chi è io?’ è una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori e personaggi, in modo realistico e visionario. Tre i piani narrativi: quello della realtà, quello metafisico e quello della finzione di uno show televisivo. Un’indagine sulla psiche e sull’anima con personaggi che rappresentano l’al di là, l’al di qua… o quasi. ’Chi è io?’ si chiede Leo Mayer insieme alle persone che ama e che lo amano, in un tumulto di paure e passioni, mentre rivive il sogno della sua vita in un vortice di annegamento. Cosa accade se l’amore è più forte della morte? I sogni curano davvero la realtà mischiandola con l’irreale. Il grande intellettuale e psicoanalista Leo Mayer rivive la propria esistenza con spostamenti della credibilità, verosimili ma non veri. Le sue riflessioni filosofiche vengono dissolte da un sogno trash televisivo, l’alto e il basso sono indistinguibili e lo spaesamento è comico e inquietante. Leo Mayer ha a che fare anche con alcuni suoi pazienti che sfuggono alle normali regole comportamentali, relazionali, affettive e psichiche della psicoanalisi tradizionale. Ma non finisce qui perché c’è anche la realtà, quella del mondo dei vivi, dove ognuno ha un ruolo, un legame, un rancore, un desiderio.

I biglietti dello spettacolo, le cui scene sono una produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, sono di Gianluca Amodio, i costumi di Lia Morandini, le musiche di Paolo Vivaldi in collaborazione con Aldina Vitelli, i video a cura di Gianluca Amodio e Gianni Del Popolo. Lorenzo Rossi è aiuto alla regia.sono in vendita alla biglietteria del Concordia, aperta il pomeriggio di spettacolo, nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket e online su vivaticket.com. Inizio alle 20.45.

Stefania Mezzina