Doppia vincita di 20mila euro a Grottammare

Due premi da 20mila euro del ’Super Natale’ legato al Superenalotto, sono approdati a Grottammare. Uno nella tabaccheria Nonno Lele, di Pino D’Angelo, in piazza Carducci, zona Ischia-Ascolani e l’altro alla tabaccheria El Dorado, lungo la provinciale Valtesino appena dopo il viadotto dell’autostrada A 14. Infatti nelle estrazioni del 27-29-31 dicembre, oltre al gioco dei sei numeri per centrare il tanto desiderato sei, il cui premio ha raggiunto cifre astronomiche, nelle schedine giocate con il Superstar vengono attribuiti dei codici. Di questi codici, per ogni estrazione, ne vengono estratti 200, e ad ogni codice vincente va il premio da 20mila euro. Nella seconda estrazione, quindi, due dei 200 codici vincenti sono finiti in riva all’Adriatico e più precisamente a Grottammare, dove la Dea bendata, continua a distribuire premi. I titolari delle due ricevitorie ricordano dunque di non buttare le schedine all’apparenza "perdenti".