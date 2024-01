Doppia visita per il Prefetto. Sante Copponi

Pomeriggio di incontri ieri per il Prefetto di Ascoli, Sante Copponi. Si è svolto infatti l’appuntamento con il Sottosegretario del ministero dell’economia e finanze, Lucia Albano. Tema del colloquio: le problematiche salienti riguardanti la provincia di Ascoli sotto il profilo economico, sociale, della sicurezza e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Tra gli argomenti, anche la ricostruzione post sisma, tematica sviscerata in seguito anche durante il colloquio con il Commissario straordinario per la ricostruzione delle zone terremotate del 2016,e Guido Castelli. Con il senatore la conversazione ha riguardato le problematiche riguardanti l’attuale fase della ricostruzione nei comuni del cratere, in particolare il flusso della manodopera e le attività ispettive in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei controlli antimafia e anticorruzione. Durante l’incontro l’opinione è stata di dare un impulso alle attività previste dal protocollo che ha istituito il tavolo della Prefettura per il monitoraggio dei flussi di manodopera, e quelle provenienti dal ‘protocollo legalità’, creato con fini di controllo antimafia e anticorruzione nei cantieri della ricostruzione. Il Prefetto ha poi assicurato la massima collaborazione al Commissario straordinario nelle attività che si vorranno proporre nei comuni della provincia, e, nel ringraziare l’onorevole Albano ha assicurato il massimo impegno anche nell’ attuazione delle attività di prevenzione in materia di sicurezza, ordine pubblico, antimafia e protezione civile, oltre che la cura delle problematiche di natura economica, sociale e riferite al mondo del lavoro.