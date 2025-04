"Doppietta, poi il delirio. Ho ancora nelle orecchie il boato dello stadio"

Le giovani generazioni non hanno mai visto una partita tra Ascoli e Samb, ma tra le Cento Torri quando si parla di derby, la mente vola subito ad un solo nome: Giovanni Quadri. L’attaccante di quell’Ascoli dei Record allenato da Mister Mimmo Renna, è entrato di diritto nella storia ultracentenaria della compagine bianconera proprio per la doppietta realizzata il 17 ottobre 1976 nel derby con la Sambenedettese. Aveva esordito in Serie A con la maglia del Torino e durante l’estate fu chiamato dal Presidentissimo Costantino Rozzi mentre era in vacanza. Rozzi lo convinse a trasferirsi all’Ascoli dove poi è rimasto per tre anni.

Quadri che ricordo ha di quel derby?

"Iniziai in panchina con la maglia numero 13 sulle spalle. Un segno del destino, un portafortuna, perché poi Ambu dovette uscire a causa di un infortunio per fortuna di lieve entità ed entrai al suo posto. L’Ascoli stava perdendo per 1-0 a causa del gol di Giani in apertura. Il Del Duca era pieno all’inverosimile anche perché noi seppure si era solo all’ottava giornata, eravamo già in testa alla classifica e si preannunciava un campionato da protagonisti, come poi è stato".

Ma è vero che il giorno prima in una trasmissione radiofonica una tifosa preannunciò la sua doppietta?

"È vero. Su Radio Blu una ragazza disse che sarei entrato al posto di Ambu e avrei realizzato una doppietta per la vittoria 2-1 dell’Ascoli. Non ci credette nessuno".

Mister Renna vi tenne in ritiro in città vero?

"Sì, all’Hotel Marche. Voleva farci vivere il clima derby, farci respirare la tensione che avevano tutti gli ascolani. Un’attesa con tantissime aspettative. Intorno all’albergo si radunarono migliaia di tifosi per farci sentire il loro calore e la passione".

Il primo tempo si chiuse 1-0 per la Samb, poi che successe?

"La Samb provò ad amministrare il vantaggio, ma noi rientrammo in campo molto determinati e dopo meno di un quarto d’ora, riuscii a deviare di testa in gol un cross basso in area. Ho ancora la foto di quella rete, con lo scarpino di Agretti sulla mia faccia nel tentativo disperato di anticiparmi. Fu il gol del pareggio. Poi a nove minuti dalla fine, in mischia mi arrivò un pallone sul sinistro, che non è il mio piede migliore, ma in controbalzo, infilai ancora il portiere Pigino per il gol del raddoppio. Ho ancora nelle orecchie il boato del pubblico bianconero perché vincere in rimonta negli ultimi minuti, scatena sempre una gioia indescrivibile. La maniera più bella per vincere un derby. A Torino avevo già respirato l’aria di un derby come Juve-Toro, ma Ascoli-Samb è tutta un’altra cosa".

Valerio Rosa