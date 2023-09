Doppio anniversario per Romolo Marcantoni

"Per il forte desiderio di mia moglie nel vedersi gratificata per i nostri 53 anni (ci siamo sposati il 3 settembre del 1970) di matrimonio ho deciso di scrivervi". E noi volentieri pubblichiamo la richiesta del nostro affezionato lettore Romolo Marcantoni. "Il caso ed il destino – ci scrive ancora – hanno accomunato due ricorrenze: il nostro anniversario e la celebrazione in pompa magna dei 130 anni dalla fondazione della S.O.M.S. di Ortezzano, fondata da mio nonno Romolo Marcantoni, alla quale ero stato invitato a partecipare in quanto nipote ed omonimo del fondatore".

"Durante una pausa del convivio – racconta ancora Romolo – io e mia moglie ricevemmo dal presidente Botticelli un omaggio floreale per la ricorrenza che ci riguardava. Purtroppo la persona che avrebbe dovuto fotografare il momento ha involontariamente distrutto il file con le foto. Solo con un passaparola tra i conoscenti sono riuscito a procurarmi una foto del momento. Avevo promesso a mia moglie che avrebbe avuto questo ricordo che sarebbe stato visto tramite il Carlino a quanti ci conoscono".

Scritto, fatto. Dalla redazione del Resto del Carlino di Fermo sentite congratulazioni per il raggiungimento di entrambi gli anniversari.