Doppio appuntamento con il Fai questa settimana. Oggi, alle 17, a palazzo Bazzani, è in programma la conferenza ‘Ascoli preromana’ dal libro ‘La nascita di Ascoli. Dai Piceni allo scontro con Roma’ di Carlo Cappelli. Contributo di partecipazione: per gli iscritti al Fai 5 euro, per i non iscritti 10 euro. Ai presenti sarà donata dall’autore una copia della pubblicazione fino a esaurimento scorte. E ancora, sabato, alle 17, a palazzo Bazzani, è invece in programma l’incontro culturale organizzato dal Fai Gruppo giovani di Ascoli dal titolo ‘Attenti al lupo o viva il lupo? La coesistenza è possibile’ con Luigi Boitani dell’università La Sapienza di Roma, tra i massimi esperti al mondo di lupi. Interverranno anche Giovanni Luzi dei carabinieri forestali, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e l’assessore regionale all’agricoltura, Andrea Antonini.