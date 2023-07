Doppio appuntamento con JazzAp

Doppio appuntamento con la musica di ‘JazzAp’ nel corso del prossimo fine settimana. Sabato, alle 21.30, in piazza San Pietro a Castignano, è in programma il concerto ‘Cosmic Renaissance’ di Gianluca Petrella. Un orecchio, il suo, in grado di connettere i ghetti neri, le bidonville, le township, ‘i bronx’ di tutto il mondo ed esplorarli con i suoni curiosi della contemporaneità. Gianluca Petrella ha una comunità di musicisti molto coesa attorno a sé, ne va orgoglioso, e cono loro trova la sua dimensione. Utilizzano le parole dei loro strumenti, generano un linguaggio che serve proprio a connettere passato e presente, utile a ritrovare il filo del dialogo. Un continuo botta e risposta tra generazioni. Domenica, invece, alle 21.30, in piazza Roma a Monsampolo, sarà la volta del live della Tony Momrelle Band. ‘JazzAp’ è un festival diffuso che abbraccia tutto il territorio della provincia di Ascoli. L’ingresso ai concerti è gratuito.