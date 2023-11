Doppio appuntamento per l’ippodromo. Stagione di emozione

L’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio si prepara ad ospitare due appuntamenti di emozioni con la stagione di corse al trotto. La giornata di oggi sarà dedicata all’indimenticabile Arnaldo Vitali, figura di spicco del mondo dell’ippica prematuramente scomparsa a cui è stato intitolato un premio di prestigio sulla distanza dei 1600 metri. Persona estremamente seria e precisa, membro di giuria e appassionato del mondo equino, ha trascorso gran parte della sua vita in torretta dedicandosi con passione ai cavalli. L’ippodromo di Montegiorgio si unisce in un commosso omaggio a questo grande uomo, con un saluto rispettoso alla sua famiglia. La serata sarà arricchita da sei corse, ognuna intitolata a prestigiose città: Bologna, Cesena, Milano, Roma, Napoli e Foggia. L’emozione raggiungerà l’apice domenica 26 novembre con il ‘Palio dei Proprietari’, l’evento clou dell’ultima riunione di novembre. Questa competizione celebra il lavoro instancabile delle scuderie di Marche, Abruzzo e Umbria, premiando coloro che si sono distinti con il maggior numero di qualifiche in centrali importanti. I cavalli che potrebbero sfidarsi nella pista in due percorsi distinti (2100 e 2120 metri), promettono uno spettacolo di classe e determinazione. Fra i partenti del ‘Palio dei Proprietari’, ci sono da tenere sotto osservazione alcuni trottatore interessanti: Cash Degli Ulivi di Pasquale Ciarmiello; Buongallo Wise L di Alberto Traini, Billy Pan di Roberto Marinangeli, Briccone Bello di Massimo Andreani, Valpicetto Jet di Fioroni Angela.

A.C.