Doppio colpo in via Pacifici Mazzoni: bottino da decine di migliaia di euro

È ingente il bottino di un furto avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso in via Pacifici Mazzoni nel quartiere della Piazzarola. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare in due appartamenti, introducendosi dopo aver rotto il vetro di una finestrella.

Con l’aiuto di una mola hanno aperto una cassaforte che custodiva all’interno orologi e gioielli di un certo pregio. Si sono poi spostati nell’altro appartamento, comunicante col primo: entrambi sono di proprietà della stessa famiglia. Anche nella seconda abitazione hanno cercato di forzare la cassaforte con la mola, ma qualcosa è andato storto e sono scappati prima di riuscire nell’intento.

Il bottino è in corso di quantificazione, ma si dovrebbe aggirare in alcune decine di migliaia di euro, in base alla valutazione degli orologi e degli oggetti preziosi che sono stati rubati. Un assalto evidentemente studiato nei minimi particolari da chi era a conoscenza che nel palazzo in questione c’erano due appartamenti di una stessa famiglia, comunicanti fra loro e che custodivano entrambi una cassaforte. Erano anche a conoscenza degli spostamenti delle persone che vivono in queste due abitazioni e che all’ora in cui hanno portato a termine, seppur parzialmente, l’azione delittuosa, gli occupanti erano impegnati in altre attività fuori casa; in un caso addirittura decisa all’ultimo momento e quindi non riconducibile ad una abitudine consueta.

Le indagini sono affidate alla polizia. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica della Questura di che hanno effettuato i rilievi, a caccia di impronte digitali e quant’altro utile a identificare gli autori dell’assalto.