Doppio derby Ascoli-Samb. Parte la caccia ai biglietti per campionato e coppa. Gara speciale al Picchio Village

C’è amarezza ad Ascoli e San Benedetto dopo i limiti imposti ai due derby dei prossimi giorni, in campionato al Del Duca e in coppa al Riviera delle Palme. Le società si sono già dette deluse attraverso le parole dei presidenti, ma anche tra le tifoserie serpeggia un certo malumore. Nel mirino non solo la decisione di vietare l’accesso allo stadio agli ospiti, ma anche ai tanti appassionati non residenti nei Comuni indicati dalle disposizioni che non si sono abbonati e non hanno una Fidelity Card sottoscritta entro il primo giugno 2025. Fatto sta che le partite sono state considerate ad alto rischio ed è stato annunciato un imponente servizio d’ordine.

Oggi, intanto, dalle 12 saranno in vendita online su ticketone.it e in soli sei punti vendita i biglietti per la sfida in programma domenica alle 14.30. "I possessori della fidelity card ‘Ascoli Calcio’, purché sottoscritta entro il 1° giugno 2025, potranno acquistare il biglietto in tutti i settori (tranne il settore ospiti) indipendentemente dal comune di residenza – come si legge in una nota del club bianconero –. Chi non è abbonato e non possiede la fidelity card ‘Ascoli Calcio’ sottoscritta entro il 1° giugno 2025 potrà acquistare il biglietto in tutti i settori, ad eccezione di quello ospiti, esclusivamente se residente nei comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castel di Lama, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Sant’Egidio alla Vibrata e Venarotta. Il cambio nominativo non è consentito per abbonamenti e biglietti".

I punti vendita abilitati sono: Biglietteria Oasi – Via del Commercio, 52; Biglietteria IDF3 – Via Narciso Galiè, 25; Bar Borgo Chiaro – Via Delle Zeppelle, 5; Brecciarol Bar – Via Salaria Inferiore, 21; Little Bar – Largo delle Ginestre, 3; Goldbet di Nazzari Paolo – Via Vittorio Veneto 33/35 (Sant’Egidio alla Vibrata). Sarà necessario esibire un documento d’identità in corso di validità riportante la residenza (carta d’identità o passaporto).

E’ iniziata anche la vendita dei biglietti per il derby di Coppa Italia di Serie. La prelazione per gli abbonati si potrà esercitare entro le 15 di domani. I tagliandi si potranno acquistare presso i punti vendita Vivaticket, distribuiti sul territorio nazionale e al Samb Point di via Fiscaletti. Terminata questa fase, inizierà alle 16 la vendita libera solo ai residenti nei Comuni di Acquaviva Picena, Cupra Marittima Grottammare, Massignano, Monsampolo, Montefiore, Monteprandone, Offida, Ripatransone, San Benedetto, Spinetoli, Pedaso, Alba Adriatica, Colonnella, Corropoli, Martinsicuro e Tortoreto. Il settore ospiti del Riviera resterà chiuso. I biglietti sono nominativi e non cedibili.

Nel frattempo continuano le iniziative collaterali volte un po’ a stemperare il clima in vista dei due incontri. Dopo il pranzo insieme al vescovo ieri è andato in scena un pomeriggio all’insegna dell’amicizia e della sana competizione al Picchio Village. C’è stata infatti l’amichevole tra il team bianconero ‘Ascoli for Special’ e quello sambenedettese di ‘Stella del Mare’. "L’incontro – si legge in un comunicato dell’Ascoli –, organizzato con la collaborazione dell’Asd Team Fit, rientra all’interno delle iniziative messe in atto dal club bianconero nella settimana che conduce al derby con la Sambenedettese con l’intento di riportare sul piano meramente sportivo una rivalità calcistica che persiste dalla notte dei tempi. Alla presenza del vice sindaco con delega ai servizi sociali Massimiliano Brugni, a quella dell’Assessore allo Sport Domenico Stallone e al direttore sportivo dell’Ascoli Matteo Patti, si è svolto il confronto sportivo fra le due realtà partecipanti al Campionato della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. L’intento del Club di Corso Vittorio è di lanciare un messaggio preciso: la rivalità sportiva non deve in alcun modo travalicare i limiti di agonismo e vigoria, necessari per imporsi sul campo, ma deve essere l’occasione per rafforzare l’identità per la propria fede calcistica, senza per questo denigrare l’avversario. Presente all’incontro anche il delegato regionale Dcps Adriano Pistolesi, oltre ai tesserati della scuola calcio e del settore giovanile dell’Ascoli che hanno applaudito, senza distinzione di colori, le qualità e l’impegno messi in campo dai calciatori di entrambe le compagini. Non sono mancati momenti di tifo vero dagli spalti con cori e incoraggiamenti per i calciatori in campo. All’amichevole, arbitrata dal Signor Sanzio Storoni, hanno preso parte anche i tesserati bianconeri di Under 16 e 17: Giuseppe Sirocchi, Tobias Spano, Luca Pulcini, Leonardo Ripa, Filippo Diamanti e Michele Curzi. Al termine dell’incontro – per la mera cronaca terminato 4-2 per Ascoli for Special – si è svolto a bordo campo un terzo tempo ristoratore delle fatiche spese per ben figurare dall’una e dall’altra parte. Scambio di abbracci a fine partita fra tutti i partecipanti e il blitz a sorpresa negli spogliatoi delle due squadre da parte di Chakir, Nicoletti e Ndoj in rappresentanza della prima squadra".