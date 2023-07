Doppio festival a Cupra Estate tra poesia e musica

Due Festival animeranno l’estate di Cupra Marittima, intervallandosi da luglio ai primi di settembre e per una volta, il 22 di agosto, si incroceranno dando corpo ad uno spettacolo originale di poesia e musica in cui scenderanno in campo i direttori artistici dei due Festival. Da un lato Davide Martelli direttore del Cupra Musica Festival, dall’altro Lucilio Santoni direttore del Festival ’Cupra Dentro e Fuori le Mura’, in mezzo l’attore Eugenio Olivieri. Andiamo per ordine a vedere i contenuti dei due grandi eventi. Il Cupra Musica festival propone 7 appuntamenti in tre diverse fasce orarie, 2 Albe musicali in riva al mare (il 6 agosto con Gioele Balestrini con la sua Marimba e altri strumenti a percussione e il 26 agosto con Valentino Alessandrini, violinista; un tramonto al Parco Archeologico il 3 settembre alle ore 18,30 e quattro spettacoli serali. Si inizia il 20 luglio a Villa Cellini con La Traviata in scena con i cantanti lirici della compagnia Incontri d’opera, diretti da Paolo Santarelli. Martedì 29 agosto a Villa Boccabianca, Morricone e Puccini in Jazz e poi il gran finale il 5 settembre, ancora a Villa Boccabianca Suggestioni d’opera con Mad Trio, Andrea De Francesco all’Oboe, Marco Giani al Clarinetto e il direttore del Festival, Davide Martelli al Pianoforte. Un Festival, come ha tenuto ad evidenziare il direttore artistico, all’insegna della musica italiana, messa in scena nei luoghi più belli di Cupra. Sette anche gli appuntamenti per il Festival culturale ’CU.P.R.A. Dentro e fuori le mura’, che avrà inizio il 24 luglio alle ore 21,30 allo chalet La Sirenella con uno spettacolo di Flamengo – Terra del Sur, con Lorenzo di Marcoberardino e il suo Quintetto.

Il 27 luglio il Festival si sposta nel Cortile del Museo Archeologico, dove avrà luogo l’incontro con lo scrittore e poeta Valentino Ronchi, si passa poi al 10 agosto al Parco Archeologico, dove si terrà il concerto romantico di Mimmo Locatelli; il 16 agosto, sempre al Parco Archeologico andrà in scena ’Virgilio una vita da poeta’ con Piergiorgio Cinì, Sergio Capoferri e Lucilio Santoni. Del 22 agosto abbiamo detto, incrocio con l’altro Festival Serenata di Luna; il 24 agosto la presentazione del libro La luna e il giorno, di Ivana Manni 18,30 Cortile museo archeologico e infine il 30 agosto allo chalet Il Gabbiano Racconti di Zafferano con l’attrice spagnola Maria Pilar Perez Aspa, che mentre racconta la Spagna preparerà la Paella per tutti.

