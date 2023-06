Doppio furto di Tiguan in riviera, si ricostruisce il percorso delle auto

Il ritorno dei ladri di auto ha riaperto il discorso sulla sicurezza lungo la fascia costiera del Piceno. I Comuni e le forze dell’ordine tengono il territorio monitorato, ma contro le bande di ladri che arrivano da fuori, colpiscono e fuggono, non ci sono telecamere, controllo di vicinato e pattuglie delle forze dell’ordine che tengono. Il furto delle due Volkswagen Tiguan, avvenuto nel quartiere Bellosguardo Sgariglia, a ovest del Globo, è stato messo a segno durante la notte e in quella zona ci sono le telecamere di videosorveglianza che controllano la via d’uscita sulla statale Adriatica, ve ne sono sulla rotatoria del Tesino e poi all’ingresso del casello autostradale. A Grottammare è attivo anche il Controllo di vicinato, il territorio è monitorato dalle forze dell’ordine, ma i ladri riescono comunque a farla franca. Sul territorio della Perla dell’Adriatico ci sono attive ben 40 telecamere fra quelle Ocr e quelle di Contesto, altre due stanno per essere montate nel parco di Monte Castello, ma tutto questo non serve a frenare i malviventi. Spesso le bande dei ladri di auto, che arrivano dal foggiano, vengono disarticolate, ma è poi la certezza della pena che viene meno e che, quindi, non funziona come deterrente. Le indagini sul doppio furto di auto a Grottammare, sono condotte dai carabinieri di San Benedetto e della locale stazione, che stanno valutando ogni ipotesi, partendo dalla ricostruzione del percorso fatto dai due veicoli rubati. Gli accertamenti mirano a scoprire l’eventuale esistenza di altre persone coinvolte nei furti e a capire se vi sono state staffette che hanno fatto da apripista ai conducenti dei veicoli rubati. Pare di capire quindi, che gli accertamenti non sono limitati esclusivamente a rintracciare le auto e i membri della manovalanza, ma si tratta di un’attività investigativa molto più ampia.

Marcello Iezzi