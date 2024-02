Doppio incendio in riviera, due appartamenti evacuati

Giornata complicata per i vigili del fuoco di San Benedetto che nella giornata di ieri sono stati impegnati nel domare le fiamme che hanno devastato due appartamenti, uno a San Benedetto e l’altro a Grottammare. In via Clara Maffei, parallela al lungomare di San Benedetto è andato a fuoco un appartamento al primo piano di una palazzina. La persona residente che era ancora a letto, è riuscita ad abbandonare l’alloggio e a chiamare i vigili del fuoco. Sul posto sono accorsi i pompieri di San Benedetto e del comando provinciale di Ascoli che hanno spento le fiamme, ma tutta la mobilia e le suppellettili sono andate distrutte. Dopo la valutazione dei danni e della staticità delle strutture, l’appartamento è stato ritenuto inaccessibile fino a quando non saranno ristabilite le condizioni di sicurezza e di salubrità. Intorno alle 13 è scattato un altro allarme incendio appartamento in contrada Granaro, a Grottammare. Forse per il surriscaldamento di un faretto del controsoffitto di legno, ha preso fuoco l’intero alloggio, anche questo ritenuto inagibile.