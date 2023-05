Doppio incidente e code in A14

Doppio tamponamento in carreggiata Nord sull’ A 14, a ridosso della galleria di S. Basso, in territorio di Cupra, a seguito dei rallentamenti per i lavori in corso. Nel primo sinistro vi sono rimasti coinvolti tre veicoli con il ferimento di una persona, soccorsa e trasportata all’ospedale per accertamenti, ma non avrebbe subito danni importanti. A seguito dell’incolonnamento che si è subito creato, vi è stato un successivo tamponamento nel quale è rimasto coinvolto anche un furgone dei vigili del fuoco di Ascoli, il cui personale si stava recando nel capoluogo Dorico per ritirare del materiale tecnico. Si è trattato di un evento piuttosto leggero per cui non ci sono state persone contuse. Il doppio sinistro, a ogni modo, ha comportato code, verso Ancona, che sono state smaltite nel volgere di un’ora. Sul posto la polizia autostradale di Porto San Giorgio