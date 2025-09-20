Doppio incidente in galleria in A14, giornata di disagi. Tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso

Ancora rallentamenti, code e incidenti in A14 dove i cantieri sono ripresi a pieno ritmo lungo tutta la tratta della fascia costiera del Piceno. Si va quindi ben oltre i lavori che dopo l’estate avrebbero dovuto interessare solo la galleria Vinci, danneggiata a seguito dell’incidente del 4 aprile dell’anno scorso, dove morì carbonizzato il conducente di un bus macedone a seguito di un tamponamento con un camion. Fu una giornata drammatica, con un morto e 11 feriti che furono trasportati negli ospedali di Ancona, Fermo e San Benedetto. Si disse che i cantieri sarebbero stati chiusi entro giugno e che dopo le ferie sarebbero ripresi solo per la sistemazione definita della galleria Vinci. Ieri, invece, un’altra giornata di disagi. Sul sito ‘Traffico A 14 in tempo reale’ di società Autostrade per l‘Italia sono stati segnalati continui problemi nel tratto fra Pedaso, Grottammare, San Benedetto e Val Vibrata. Ieri, alle 7,50 all’interno della galleria ‘Acquarossa’ direzione nord, dove si viaggia su una sola corsia, separata da birilli per la presenza di un cantiere nel tunnel, ci sono stati due tamponamenti con tre feriti. Il primo ha interessato tre veicoli nel quale sono rimasti feriti moglie e marito, turisti sessantenni che stavano tornando a casa e un uomo di 54 anni. Sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha fatto convergere un equipaggio della potes di Offida ed uno della Croce Verde di San Benedetto. I tre pazienti sono stati trasportati, in codici di media entità, al pronto soccorso di San Benedetto. Sull’incolonnamento appena formatesi vi è stato un altro tamponamento, nella stessa galleria, fra un’auto e un camion, per fortuna senza feriti, ma i disagi si sono protratti a lungo. Sul posto le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio per i rilievi dei sinistri e per regolare la viabilità.

Marcello Iezzi