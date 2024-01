Doppio incontro al Centro Pacetti con Schiralli e Mariani

Nell’ambito del progetto ’La didattica delle emozioni’ la dirigente scolastica dell’Isc Monteprandone, Roberta Capriotti, in collaborazione con l’azienda Picena Express e il patrocinio del Comune, ha promosso due incontri formativi con la dottoressa Rosanna Schiralli e il dottor Ulisse Mariani. Gli appuntamenti si svolgeranno, nel Centro Pacetti, mercoledì 17 gennaio, alle 20.30, incontro per i genitori, sul tema ’L’educazione emotiva in famiglia: come crescere i figli autonomi e sicuri’ e il giorno successivo, alle 17.30, incontro per docenti, sul tema ’La didattica delle emozioni, prevenzione del disagio, promozione del benessere a scuola’. All’evento potranno partecipare anche i docenti di altri Istituti della provincia di Ascoli Piceno, ai quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La Rete de ’Le Scuole dell’Empatia’ unisce gli Istituti che sono certificati con il metodo della Didattica delle Emozioni. ideata da Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani, è un nuovo format di intervento educativo, trasversale, basato sui principi dell’Educazione emotiva, appositamente studiato per essere utilizzato nelle scuole: dall’infanzia al ciclo secondario. Info su https://www.educazioneemotiva.it/