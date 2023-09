Doppio presidio di protesta Sindacati davanti agli ospedali: "Rivendicazioni non ascoltate"

In attesa di manifestare davanti gli ospedali dove i presidi di protesta sono in programma, mercoledì al ‘Mazzoni’ di Ascoli e il 13 settembre al ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto (dalle 13.30 alle 14.30), le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute ribadiscono come la direzione generale dell’Ast di Ascoli "possa e debba pagare i tempi di vestizione, le Peo 2021 e 2022, la produttività del 2021 e del 2022, e debba dar seguito agli incarichi di funzione e riconoscere i buoni pasto e le festività infrasettimanali insorte già con la ex Area vasta 5". "A molte delle nostre rivendicazioni – dicono Viola Rossi della Cgil, Giorgio Cipollini della Cisl, Paolo Sabatini della Uil, Benito Rossi dell’Ugl salute e Fausto Menzietti della Fials –, la direttrice generale ha risposto di non poter intraprendere alcuna iniziativa perché tutte le questioni afferenti a istituti contrattuali antecedenti il primo gennaio 2023, a suo dire, non sarebbero di competenza dell’Ast di Ascoli, ma della gestione liquidatoria dell’Ast di Ancona. In tal senso ci ha risposto anche rispetto all’accordo sui tempi di vestizione sottoscritto lo scorso 13 dicembre 2022, sostenendo che non potrebbe riconoscerlo neanche volendo, ma che si farà parte diligente affinché la gestione liquidatoria lo applichi. Tuttavia la Natalini non ha forse a mente la normativa regionale in materia e la determina adottata proprio dalla nostra Ast il 13 aprile 2023 che recepisce la convenzione stipulata tra le varie Aziende sanitarie territoriali e la gestione liquidatoria dell’Ast di Ancona circa le pendenze pregresse. Sebbene infatti la legge regionale 192022 abbia effettivamente demandato all’Ast di Ancona la gestione liquidatoria per le pendenze delle ex Aree vaste, la stessa legge, all’articolo 42, sancisce che le Ast subentrano nei rapporti di lavoro senza soluzione di continuità e conformemente ad altre norme di legge".

"Come se non bastasse – dicono ancora i rappresentanti sindacali –, sono state assunte 2 delibere di giunta regionale che hanno declinato in maniera dettagliata su quali fattispecie la gestione liquidatoria dell’Ast di Ancona subentra alle pendenze pregresse delle Ast. Infine, nella convenzione stipulata tra l’Ast di Ancona e le altre Ast, recepita da quella di Ascoli, si citano espressamente le materie che restano in capo all’Ast di riferimento e non possono essere demandate ad Ancona".

