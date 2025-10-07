Doppio test per l’Unione Rugby. Segnali positivi, ma Russo va ko

Si è chiuso con un intenso pomeriggio di rugby al Campo Nelson Mandela di Porto d’Ascoli il precampionato della Fi.Fa. security Unione Rugby San Benedetto. Infatti sabato si sono disputati gli ultimi due test match amichevoli, che hanno visto protagoniste sia la squadra di Serie C contro il Pescara, sia la formazione di Serie A contro la compagine di categoria superiore dell’Avezzano. Due impegni che, al di là del risultato, hanno fornito allo staff tecnico indicazioni preziose in vista dell’avvio ufficiale della stagione, fissato per il 18 ottobre.

Positiva la prova della squadra di Serie C, che ha mostrato un gioco dinamico e una crescita costante contro un Pescara combattivo. A commento della giornata, il presidente Edoardo Spinozzi ha dichiarato: "La squadra di Serie C è partita molto bene, esprimendo un gioco dinamico e spendendo molte energie nel primo tempo. È stata una bella prova contro un avversario voglioso di fare risultato, un segnale che il gruppo sta migliorando continuamente".

Intensa e dai due volti la partita della Serie A contro l’Avezzano. Dopo un primo tempo di predominio ospite, chiuso sullo 0-26, nella ripresa è emersa la reazione e il carattere della squadra rossoblù, che è riuscita a “fare faccia”, come si dice nel gergo del rugby, e a vincere il parziale del secondo tempo, chiudendo il match sul 17-33. "È stata una partita molto fisica – ha proseguito il presidente Spinozzi – e purtroppo abbiamo avuto l’infortunio di Carlo Russo, a cui facciamo un grande in bocca al lupo. Nel secondo tempo la squadra ha reagito, è salita in cattedra e ha dimostrato di poter competere anche contro una formazione di categoria superiore. Non siamo riusciti a imporre completamente il nostro gioco, ma era normale. Entrambe le squadre hanno offerto grandi prestazioni e ora siamo pronti per l’inizio della stagione".

L’attesa è ora tutta per il debutto in campionato: la Fi.fa. security Unione Rugby San Benedetto esordirà in Serie A il ottobre in trasferta sul difficile campo del Paganica.