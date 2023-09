Dosi di cocaina e 6mila euro: arrestati due fratelli per spaccio

Due fratelli albanesi, rispettivamente di 28 e 30 anni, domiciliati a San Benedetto, sono stati arrestati nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dal personale del commissariato. Gli agenti hanno sequestrato quasi 90 grammi di cocaina e seimila euro in contanti, sospetto provento di spaccio. Le indagini erano iniziate alcuni giorni prima, per opera della squadra di polizia giudiziaria che aveva raccolto informazioni su un presunto spaccio di droga messo in atto da un giovane con l’invalidità a un braccio e che si spostava in sella a una bicicletta. Venerdì pomeriggio, una pattuglia della stessa squadra, ha intercettato il sospetto spacciatore in via Asiago diretto verso mare il quale, giunto all’incrocio con via Piemonte, ha lasciato la bici e dopo aver percorso qualche decina di metri a piedi, è salito su un’auto in sosta lungo la via al cui volante si trovava un uomo. Gli agenti sono intervenuti rapidamente ed hanno sorpreso l’automobilista con una dosa di cocaina, appena acquistata, e il giovane albanese con sette dosi della stessa sostanza stupefacente. A quel punto è scattata la perquisizione nel domicilio dal giovane della Terra delle Aquile, non distante dal luogo dov’era avvenuto lo spaccio. Nell’alloggio gli investigatori hanno trovato il fratello del fermato e scovato 85 grammi di cocaina ed una mazzetta di banconote da 50 euro per un totale di 6 mila euro. Per entrambi i fratelli è scattato l’arresto per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e il successivo trasferimento al carcere di Marino del Tronto.

ma. ie.