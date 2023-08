Dossi e buche, i consiglieri di Folignano contro Terrani

I consiglieri comunali di minoranza di Folignano all’attacco sulle strade di competenza dell’ente comunale denunciando lo stato di degrado e di abbandono in cui versano molte di esse. "A partire da via Barbarana – scrivono – , fino allo svincolo con via Cremona, per continuare sempre a Villa Pigna in via Costantino Rozzi di fronte al PalaRozzi. Medesima condizione , se non peggiore, a Case di Coccia in via Ivrea dove alle condizioni ammalorate del fondo stradale si aggiunge la presenza di dossi pericolosi e mal segnalati. La situazione delle strade dissestate è addirittura peggiore in via Sassetti a Piane di Morro e via Roma a Folignano dove ulteriormente si evidenzia lo stato di abbandono e dove ovviamente maggiore è il disagio per gli automobilisti. Alle buche, agli avvallamenti si aggiungono i disagi derivanti dai “noti” dossi folignanesi: pericolosi sia per la integrità delle vetture sia per chi transita in moto o bicicletta.Chiediamo un intervento immediato in questi tratti stradali, per l’incolumità dei Cittadini dimenticata in questi anni" concludono.