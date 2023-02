Dossi rallentatori in tutto il territorio: ecco dove sono

Continua l’opera di messa in sicurezza delle strade urbane di Monteprandone. Due giorni fa sono stati completati i lavori di montaggio di alcuni rallentatori di velocità in via XX Settembre. Il provvedimento ha fatto seguito a un sopralluogo tecnico del comandante della polizia locale, Eugenio Vendrame e tecnici comunali, su richiesta dei cittadini. Approfondendo la questione è stato constatato che anche in contrada Molino, stante l’impossibilità di costruire un marciapiede, per salvaguardare i pedoni, è stato adottato lo stesso provvedimento con l’installazione di dossi rallentatori, operazione poi estesa anche ad altre strade del territorio. Nello specifico: un dosso è stato montato su via Matteotti all’altezza del civico 18; un altro in via Monterone all’altezza del civico, 4 ed un altro ancora in via XX Settembre difronte al civico 34. Due rallentatori sono stati montati in contrada Molino di fronte ai civici 16 e 26. Tutti i dossi hanno una larghezza di 90 cm. ed una altezza di 5 centimetri. "I dossi sono tutti segnalati con un cartello posto 20 metri prima del manufatto – afferma il comandante Vendrame - e sono stati messi su strade dove già vige il limite di velocità di 30 Kmh".