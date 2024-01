Dottoressa aggredita,. Rossi: "Le guardie mediche siano vicino agli ospedali"

L’Ugl provinciale esprime la propria solidarietà alla dottoressa rimasta vittima di una violenta aggressione verbale, il pomeriggio del 7 gennaio, mentre era in servizio nella sede della guardia medica dell’ex ospedale ‘Luciani’ nel quartiere di Campo Parignano. Il segretario dell’Ugl salute, Benito Rossi, chiede che venga garantita l’incolumità degli operatori sanitari, anche attraverso il trasferimento del servizio di continuità assistenziale in luoghi meno isolati e maggiormente protetti. "Fondamentale – dice Rossi – aumentare le misure di prevenzione e collocare le guardie mediche in prossimità dei Pronto soccorso dove sono presenti le postazioni di pubblica sicurezza, o della sorveglianza privata".