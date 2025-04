"Dove finisce la terra dell’ex deposito Start?"

Un cantiere tenuto sotto controllo quello all’ex deposito Start, in viale Indipendenza, dove le ruspe sono al lavoro per la realizzazione di un nuovo supermercato. Dopo l’acquisto della struttura (venduta da Start a luglio 2020 per 4 milioni di euro), la società Gross Invest srl ha infatti dato il via al cantiere, che lascerà il posto ad un nuovo ipermercato targato ‘Si con te’. Secondo il progetto, portato avanti dalla ditta maceratese Gi costruzioni, si tratterà di un supermercato con una superficie di 1.560 metri quadrati, con uffici al piano superiore e aree per la sosta: un parcheggio pubblico, a raso, della superficie di 1.212 metri quadrati, e due parcheggi privati, di cui uno di 2.544 metri quadrati a raso e un altro interrato di 2.255 metri quadrati. Dopo la partenza a novembre 2024, ora la cittadinanza comincia a intravedere, dalle reti del cantiere, i primi risultati dei lavori. E c’è chi si chiede che fine farà il terreno prelevato dall’ex deposito, e se, vista la vicinanza con l’ex Carbon, possa essere pericoloso o contaminato. Dal cantiere arrivano rassicurazioni: la terra sembrerebbe essere destinata al cantiere vicino, dove proseguono i lavori di bonifica.

La prima ad essere terminata, nell’area ex Carbon, sarà la vasca di pioggia, che si concluderà a breve. A garantirlo è il sindaco Fioravanti, che nella settimana scorsa ha effettuato un nuovo sopralluogo. "Proseguiamo in questo imponente lavoro – ha spiegato il sindaco –. Ci siamo impegnati a concludere a strettissimo giro la bonifica della vasca di prima pioggia, azione essenziale e imprescindibile per poter poi dare il via alla bonifica della restante area".

Ottavia Firmani