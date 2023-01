Dove sono chiusi i rubinetti di notte

Attualmente le chiusure notturne dei rubinetti d’acqua, dalle ore 22 alle ore 6, sono previste in diverse zone dell’Ascolano e del Fermano. Ecco il dettaglio: Servigliano (zona Curetta), Santa Vittoria in Matenano, Fermo (San Girolamo e Girola), Monte Giberto (contrada Castelletta e parte della contrada d’Ete), Lapedona (centro e contrada San Michele), Ortezzano (zona Valdaso e limitrofe), Castorano (centro, San Silvestro e Gaico), Pagliare del Tronto, Offida (centro e zona Cappuccini), Acquaviva Picena (centro, contrada San Vicenzo e Colle in su), Centobuchi, Stella di Monsampolo, Grottammare (centro urbano basso e lungomare), Acquasanta (centro, Santa Maria, Castel di Luco, Centrale e Paggese), Colli del Tronto, Villa San Giuseppe, Roccafluvione, Mozzano, Castel di Lama, Monsampolo del Tronto, Villa Sant’Antonio, Ripatransone, Montottone, San Benedetto (via santa Lucia, strada panoramica e traverse), Monteprandone, Montottone, Pedaso, Marina di Altidona e Altidona.